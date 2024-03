Na Fali powstaje najnowocześniejszy ośrodek saunowy w Polsce. Wiemy, jak będzie wyglądał

QUIZ: Geografia dla najlepszych. W którym kraju jesteś? My dajemy jedną wskazówkę, Ty pełną odpowiedź

Strefa saun w łódzkim Aquaparku Fala jest regularnie rozbudowywana i modernizowana. W ostatnich latach pojawiły się m.in. natryski wrażeń, sauna na podczerwień, tężnia solna oraz grota śnieżna, a na terenie zewnętrznym doszła sauna fińska oraz dwie wanny jacuzzi i zimny basen. To jednak nie koniec inwestycji i już wkrótce łódzkie saunarium ma stać się największym i najnowocześniejszym ośrodkiem saunowym w Polsce.

- Rozbudowa tej strefy jest obecnie koniecznością – podkreśla Krzysztof Babij, prezes Aquaparku Fala. - Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowania naszą ofertą. Przybywa nam klientów, wiele osób przyjeżdża specjalnie do nas z różnych zakątków Polski, ponieważ są zachwyceni wysokim poziomem kultury saunowania i atrakcjami w naszym obiekcie. Aby zapewnić wszystkim komfort, musimy tę przestrzeń powiększyć.

Realizacja całego projektu jest zaplanowana na 5 lat. Jeszcze w tym roku ruszy budowa piętrowej strefy relaksu, która pomieści blisko 100 osób. Na parterze znajdą się podgrzewane leżaki i ława, które będą oddzielone od pozostałych miejsc wodnymi ściankami bąbelkowymi. Nowym elementem będzie też antresola, na której pojawią się leżaki ratanowe i przenośne leżaki podgrzewane. Cała powierzchnia będzie przeszklona.

W tym roku przebudowane i powiększone zostaną również szatnie saunowe. Zamontowane zostaną też drzwi przejściowe z poziomu antresoli na dach, co w przyszłości umożliwi korzystanie z tej przestrzeni. W dalszej kolejności wybudowana zostanie bania, czyli sauna przeznaczona do seansów w stylu syberyjskim, z której będzie mogło korzystać ok. 60 osób jednocześnie.

W kolejnych latach zbudowane zostaną m.in. dwa baseny zewnętrzne - z zimną i gorącą wodą - do odpoczynku pomiędzy kolejnymi sesjami saunowania, a także sauna fińska która pomieści nawet 200 osób. Nad nią znajdzie się kolejne pomieszczenie do relaksu, również dla 200 osób. Ponadto na całym terenie pojawią się kurtyny wodne i kaskady oraz leżaki.

- Po zakończeniu modernizacji ze strefy saun będzie mogło korzystać 500 osób jednocześnie - zapowiada Krzysztof Babij. - W trakcie prac saunarium będzie nadal dostępne i będziemy dążyć do tego, aby w jakim najmniejszym stopniu wpływało to na komfort korzystania z tego miejsca.