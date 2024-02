Słabe statystyki Łodzi Fabrycznej. Wiele jej brakuje do krajowej czołówki

Ksiądz z TikToka zaskoczył w sprawie spowiedzi! Mówi, jak często trzeba to robić

Podsumowano statystyki dworców, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród pasażerów. Tym najpopularniejszym w Łodzi ma być Łódź Fabryczna. Średnio w ciągu dnia korzysta z niego ok. 10 300 osób. Jednak jest to dopiero drugie miejsce w województwie. Nad nim znajduje się dworzec w Skierniewicach, z którego dziennie korzysta ok. 12 900 pasażerów. Jak podaje expressilustrowany.pl, na dalszych miejscach w Łodzi i całym województwie są: Łódź Widzew (9800 osób), Łódź Kaliska (5100 osób), Koluszki (4500 osób), Łowicz (3100 osób), Kutno (3000 osób), Piotrków Trybunalski (2700 osób), Łódź Żabieniec i Zgierz (2500 osób), Radomsko (1700 osób), Łódź Chojny (1500 osób), Pabianice (1300), Sieradz (1200), Zduńska Wola (1100) i Tomaszów Mazowiecki (850).

Mimo, że Łódź Fabryczna jest pierwsza w mieście to nadal nie spełnia oczekiwań. Przy powstawaniu dworca zakładano, że dziennie może z niego korzystać nawet 50 000 podróżnych.

Wiele brakuje do innych miast

Expressilustrowany.pl informuje, że wszystkie łódzkie stacje w mieście liczone razem zajmują dopiero 7 miejsce w Polsce. Wśród dużych miast niżej jest tylko Szczecin. Na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa, a podium uzupełniają Gdańsk i Wrocław. Przed Łodzią są także Kraków, Poznań i Katowice. Jednak, biorąc pod uwagę pojedyncze dworce to pierwsze miejsce zajmuje Wrocław Główny, z którego dziennie korzysta średnio 72 500 pasażerów. W tym zestawieniu Łódź Fabryczna zajmuje dopiero 24. miejsce w kraju, a Łódź Widzew 26.