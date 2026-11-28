Najbrzydsze miasta w Polsce. Co decyduje o złej opinii?

Twórcy dotychczasowych zestawień najmniej atrakcyjnych polskich miejscowości wskazują zazwyczaj na powtarzające się problemy w przestrzeni miejskiej. Do najczęstszych zarzutów należą zaniedbane kamienice, odpadające elewacje, pustostany i zdegradowane osiedla, którym towarzyszy brak spójnego planu rozwoju. Negatywne oceny wynikają również z deficytu zieleni oraz przytłaczającej obecności betonu i krajobrazu poprzemysłowego.

Dla mieszkańców i przyjezdnych równie istotny jest stan lokalnej infrastruktury. Krytyce poddawane są przede wszystkim dziurawe jezdnie, zniszczone chodniki, opustoszałe obiekty oraz nieatrakcyjnie urządzone śródmieścia.

Dawne ośrodki przemysłowe i górnicze w rankingach

W tego typu zestawieniach regularnie pojawiają się dawne ośrodki przemysłowe i górnicze. Wiele z tych miejscowości przez dekady borykało się z zamykaniem fabryk, odpływem ludności oraz brakiem funduszy na odnowę, przez co całe dzielnice wciąż noszą ślady dawnej świetności.

Paradoksalnie to właśnie te ośrodki wyróżniają się najciekawszą historią i wartościową architekturą. Przyjezdni zwracają jednak uwagę głównie na zły stan techniczny zabytków oraz ich widoczne zaniedbanie.

Internetowe memy i stereotypy o polskich miastach

Na wizerunek wielu miejscowości silnie oddziałują internetowe stereotypy oraz wieloletnie żarty powielane na forach i w mediach społecznościowych. Wybrane miasta stały się stałymi bohaterami memów, choć liczni turyści zaznaczają, że na żywo prezentują się one znacznie lepiej niż w sieciowych komentarzach.

Takie zestawienia należy więc odbierać jako ciekawostkę i pretekst do rozmowy o kondycji polskich miast, a nie ostateczny osąd nad ich walorami.

Ranking najbrzydszych miast. Jak powstało zestawienie?

Podstawą przygotowanego zestawienia stała się analiza opinii opublikowanych przez internautów w różnych częściach sieci. Uwzględniono oceny i komentarze z serwisu Google, wątki na platformie Reddit, wpisy na forach i grupach dyskusyjnych, a także zestawienia tworzone przez portale podróżnicze i media regionalne. Zamiast opierać się na pojedynczym źródle, sprawdziliśmy, które nazwy powtarzają się w takich publikacjach najczęściej, dzięki czemu powstała lista będąca średnią z wielu niezależnych głosów.

A może warto je odwiedzić?

Odbiór estetyki danego miejsca jest zawsze kwestią indywidualną, dlatego publikacja nie ma na celu wyśmiewania żadnej miejscowości ani jej mieszkańców, lecz ukazanie skrajnie różnych spojrzeń na te same przestrzenie. Liczne ośrodki obecne w takich rankingach prowadzą dziś kosztowne rewitalizacje, mają ciekawą historię i atrakcje, które warto zobaczyć. Pod pozorną brzydotą nierzadko kryje się również nieoczywiste piękno lub unikalny klimat przyciągający poszukiwaczy nietypowych miejsc, wyróżniających się na tle innych właśnie swoim specyficznym charakterem, a nie klasyczną urodą.

Zestawienie warto więc potraktować jako punkt wyjścia do wyrobienia własnego zdania oraz zaproszenie do odwiedzenia miast, które pomimo gorszej reputacji, często potrafią zaskoczyć niebanalnymi walorami pomijanymi w tradycyjnych przewodnikach turystycznych.

Które miasta w Polsce uznawane są za najbrzydsze?

Poszczególne miejscowości zbierają krytykę za zaniedbane kamienice, blokowiska, chaotyczną zabudowę bądź przemysłowe oblicze. Na liście znalazły się ośrodki najczęściej wymieniane w mediach i komentarzach internautów, choć na fotografiach nie prezentują się tak źle, jak w opisach. Przygotowana galeria pokazuje dziesięć miejsc, którym najczęściej przypisuje się miano najbrzydszych miast w Polsce.

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Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie