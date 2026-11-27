Wzrok na jego nagrobku przykuwa przewrócona biała tabliczka z imieniem i nazwiskiem chłopczyka oraz dopiskiem „Żył lat 6. Śpij Aniołku”. Na dłuższe życie nie pozwolił mu Daniel S., partner jego matki Pauliny M., który przez dwa miesiące – od marca do maja 2025 roku – regularnie znęcał się nad chłopczykiem. Wielokrotnie go popychał, uderzał w twarz, tułów, przypalał genitalia papierosami, kopał po całym ciele, a w dniu zbrodni, 7 maja 2025 roku, rzucił nim o podłogę, w wyniku czego malec uderzył głową o posadzkę. Następnie huknął go pięścią w twarz, bardzo silnie kopnął w głowę, po czym podniósł go za koszulkę na wysokość twarzy i z całych sił cisnął o ścianę.

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6 listopada 2026 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał Daniela S. za zabójstwo na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia dopiero po upływie 40 lat. Matce chłopca, Paulinie M., która odpowiadała za znęcanie się nad synkiem poprzez tzw. zaniechanie, wymierzył wyrok 9 lat i 6 miesięcy więzienia. Kobieta nie reagowała bowiem na krzywdy wyrządzane dziecku przez jej partnera.

- Materiał dowodowy jest porażający. Ofiarą jest dziecko 6-letnie, bezbronne, pozostawione samemu sobie, maltretowane, przebywające w miejscu, które można nazwać salą tortur – mówił sędzia Jacek Wojdyn. - Według policjanta i lekarki, którzy byli na miejscu zabójstwa, to miejsce, gdzie leżały zwłoki Maksymiliana, przypominało kojec dla psa. Funkcjonariusz powiedział: mój pies ma lepsze warunki w kojcu, niż miało to dziecko.

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Sam Maksio tuż przed swoją śmiercią chyba przeczuwał, jaki los go czeka. Jak wynika z materiałów śledztwa, gdy był już od pewnego czasu katowany przez Daniela S., w odwiedziny do ich mieszkania przyszła matka jego oprawcy. Chłopczyk miał jej powiedzieć: „Nikt mnie nie kocha, moje miejsce jest w grobie”. Niedługo potem stracił życie.

Galeria zdjęć: Wstrząsające słowa zamordowanego 6-letniego Maksia tuż przed śmiercią: "Nikt mnie nie kocha, moje miejsce jest..."

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