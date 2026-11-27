Piotrków Trybunalski. 15-latek nagrał jak znęca się nad kotem

W środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys opublikowała w mediach społecznościowych wstrząsające nagranie. Film dokumentuje przerażające sceny, na których widać, jak nastoletni chłopak w bestialski sposób maltretuje bezbronnego kota. Zwierzę było bite pięścią, rzucane o ścianę, a następnie ponownie uderzane. Cały akt okrucieństwa był nagrywany telefonem komórkowym.

W związku ze zdarzeniem, organizacja Wibrys podjęła natychmiastowe działania, informując o nich w swoich mediach społecznościowych:

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - czytamy we wpisie Wibrys.

15-latek wyprowadzony ze szkoły w kajdankach

Służby zareagowały błyskawicznie. Gdy tylko nagranie trafiło w ręce mundurowych, funkcjonariusze natychmiast udali się do szkoły ponadpodstawowej, do której od września uczęszcza 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, i tam dokonali jego zatrzymania. Nastolatek opuścił placówkę w kajdankach.

- W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Postępowanie zostanie również objęte nadzorem przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim.

Jest komentarz szkoły

Dzień po tym, jak sprawa ujrzała światło dzienne, dyrekcja szkoły, do której uczęszcza 15-latek wydała oficjalne oświadczenie w sprawie.

„Mimo iż sprawa ma charakter pozaszkolny, gdyż uczeń dopuścił się tego czynu w domu, gdzie powinien przebywać pod opieką i nadzorem rodziców, w szkole podjęto natychmiastowe działania wychowawcze i profilaktyczne. Odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej. Specjaliści (pedagodzy, psycholog) przeprowadzili we wszystkich klasach pogadanki i zaoferowali wsparcie każdemu uczniowi, który poczuł się poruszony tą sytuacją” - czytamy w dokumencie opublikowanym w mediach społecznościowych placówki.

Jak podkreśliła dyrekcja szkoły, z uwagi na dobro nieletnich, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz prowadzone czynności wyjaśniające, żadne dodatkowe komentarze nie będą udzielane.

„Zwracam się również z prośbą o zaprzestanie powielania niesprawdzonych informacji, komentowania, udostępniania treści, które wzmacniają hejt, wydawania wyroków. Sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie służby” - zaapelowała dyrektor szkoły, mgr Anna Otwinowska.