Piotrków Trybunalski. Nagranie ze znęcania się nad kotem

W minioną środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ukazujące bestialskie traktowanie bezbronnego kota przez nastolatka. Chłopak bił zwierzę pięścią, rzucał nim o ścianę i ponownie je uderzał, a całe zdarzenie rejestrował telefonem komórkowym.

Przedstawiciele organizacji Wibrys podjęli natychmiastowe kroki w tej sprawie i przekazali szczegóły w mediach społecznościowych.

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - napisali przedstawiciele organizacji.

Interwencja policji w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanie 15-latka w szkole

Po otrzymaniu nagrania funkcjonariusze od razu pojechali do szkoły ponadpodstawowej, do której 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego uczęszcza od września. Mundurowi zatrzymali tam nastolatka i wyprowadzili go z budynku w kajdankach.

„W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu” - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Dalsze losy nieletniego rozstrzygnie teraz sąd rodzinny. Nadzór nad prowadzonym postępowaniem obejmie także Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczniowie piotrkowskiej Budowlanki o zachowaniu 15-latka i jego rodziców

Zatrzymanie chłopaka obserwowali reporterzy lokalnych mediów. Z ich relacji wynika, że w placówce zjawiła się również matka nastolatka, która na obraźliwe komentarze pod adresem syna odpowiedziała uczniom pokazaniem środkowego palca.

Dziennikarze porozmawiali z uczniami piotrkowskiej Budowlanki, między innymi z kolegami z klasy zatrzymanego 15-latka. Część rozmówców mówiła o problemach wychowawczych, które miał sprawiać chłopak, natomiast inni twierdzili, że rodzice pozwalali mu na znęcanie się nad zwierzęciem.

„Podobno mu rodzice pozwalają. Tylko żeby nie zabić kota. Tylko kości mu nie łamać. Jego ojczym przyjechał i powiedział, że wczoraj też koty dusił” - komentowali uczniowie.

Prawdziwość tych relacji oraz to, ile w słowach uczniów jest prawdy, a ile plotek i fikcji, będą teraz weryfikować odpowiednie służby.