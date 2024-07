Gdzie jest najgorszy dworzec kolejowy w Polsce? Oto stacja owiana niechlubną sławą

Od pewnego czasu można zauważyć, że PKP zajęło się popadającymi w ruinę dworcami, które pamiętają jeszcze czasy PRL-u. Zanim jednak przewoźnik wyremontuje każdy obiekt minie wiele lat, więc potrzeba cierpliwości, to pewne. Nadal więc w wielu miejscach w Polsce można natknąć się na wręcz przerażające dworce, do których strach wejść.

Brak toalet i brud to często spotykany problem, na który narzekają między innymi pasażerowie korzystający z dworca w Koluszkach. To właśnie ta stacja zgodnie z opiniami Google uznawana jest za najgorszą w całym kraju. Co jednak dzieje się na miejscu? Na co w szczególności narzekają odwiedzający? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec w Koluszkach najgorszym w Polsce. Internauci nie owijają w bawełnę

Koluszki to miasteczko położone zaledwie 25 km od Łodzi i 115 km od Warszawy, które charakteryzuje się pięknymi krajobrazami do momentu, aż pójdziemy w kierunki stacji kolejowej. Biorąc pod uwagę opinie użytkowników Google, tamtejszy dworzec PKP jest najgorszym w Polsce i tym samym może pochwalić się niechlubną oceną 3,1 gwiazdki. Czytając komentarze, można zauważyć, że pasażerowie zwracają uwagę na wiele problemów, lecz najczęściej narzekają na brud, brak toalet i zaniedbanie.

Brud, smród i ubóstwo

Brak toalet i kas biletowych to duże niedogodności

Świetna poczekalnia, cała w fekaliach, na której śpią bezdomni

- pisali internauci.

Warto jednak wspomnieć, że Polskie Koleje Państwowe zajęły się problemem dworca w Koluszkach i od niespełna dwóch lat powstaje tam nowy obiekt. Remont i budowa stale się opóźniają, lecz stacja kolejowa zostanie oddana do użytku najprawdopodobniej w 2025 roku.