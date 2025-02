Pod psem załamał się lód. Na pomoc ruszył strażak, on też wpadł do wody

Ranking najlepszych porodówek w Polsce

Dziesięć kryteriów brały pod uwagę pacjentki, które oceniły najlepsze porodówki w Polsce. W gronie topowych są trzy placówki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie i Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku, które uzyskały tę samą notę: 86 punktów na 100 możliwych.

Takie noty wystawiły im kobiety za pośrednictwem strony internetowej Gdzierodzic.info, którą prowadzi Fundacja Rodzić Po Ludzku. Pacjentki oceniały następujące rzeczy:

Realizacja planu porodu;

Swoboda rodzenia;

Kontakt z dzieckiem po narodzinach;

Opieka podczas cesarskiego cięcia;

Pomoc w opiece nad dzieckiem;

Wsparcie w karmieniu piersią;

Realizacja praw pacjenta;

Warunki w szpitalu;

Ocena personelu;

Ocena szpitala.

W naszej galerii znajdują się pozostałe porodówki w Polsce, który uplasowały się w ścisłej czołówce rankingu najlepszych w Polsce.

- Ideą Rankingu Szpitali jest wskazywanie szpitali, w których kobieta może urodzić „po ludzku”, z poszanowaniem godności i intymności, w otoczeniu pełnego szacunku i profesjonalizmu personelu medycznego. Dzięki rankingowi „Głos Matek” szpitale poddane są kontroli społecznej, co przekłada się na poprawę opieki okołoporodowej. Upublicznianie głosu kobiet wnosi do debaty publicznej ważny element, jakim jest jakość opieki w procesie narodzin i kształtowanie pozytywnego podejścia do doświadczenia macierzyństwa. Poprzez wyróżnianie szpitali, w których stosowane są wysokie standardy jakości opieki okołoporodowej, społeczeństwo otrzymuje szansę edukacji na temat znaczenia standardów dla zdrowia matki i dziecka - informuje Fundacja Rodzić Po Ludzku.

