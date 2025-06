Quiz o kosmosie. Pytania o Sławosza i nie tylko! Sprawdź się!

Sławosz Uznański-Wiśniewski to jeden z członków załogi Ax-4. Misja rozpoczęła się w środę rano (26 czerwca) o godz. 8:31 czasu polskiego. Z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 firmy SpaceX. Kilka minut po starcie, kapsuła Dragon znalazła się na orbicie okołoziemskiej na wysokości 198 km, poruszając się z prędkością zbliżoną do ISS, czyli około 27 tysięcy km/h. Lot do stacji trwał ponad dobę.

Polak w kosmosie to jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni. Czas więc sprawdzić Waszą wiedzę w temacie kosmosu. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Oczywiście znajdą się takie o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim, jednak na tym nie koniec. Będzie trochę teorii, nawiązań do popkultury i trochę ciekawostek.

Naszym zdaniem bez problemu poradzicie sobie z większością pytań. Zdobycie ponad połowy punktów jest wręcz obowiązkiem! Do dzieła! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który zmaga się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

Quiz o kosmosie. Sławosz Uznański zdobyłby 10/10. A ty? Pytanie 1 z 10 Musimy zacząć od bohatera ostatnich dni. W jakim mieście urodził się Sławosz Uznański-Wiśniewski? w Warszawie w Krakowie w Łodzi Następne pytanie

