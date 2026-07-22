Najpierw pili, potem zgubili się na rzece. Kajakarze postawili służby na nogi

Zagubieni kajakarze w miejscowości Łazów. Policja wkroczyła do akcji

Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 lipca, w miejscowości Łazów (gmina Widawa). Z dyżurnym policji w Łasku skontaktował się 30-latek, który brał udział w spływie kajakowym. Z relacji zgłaszającego wynikało, że wraz z trójką znajomych oddalili się od reszty grupy pływającej po rzece Widawce i zgubili się.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy jeszcze przed przyjazdem policjantów odnaleźli wszystkich sześciu uczestników spływu i bezpiecznie sprowadzili ich na brzeg. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że byli to mieszkańcy powiatów łaskiego, pabianickiego i bełchatowskiego w wieku od 21 do 35 lat - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Pijani kajakarze na rzece Widawce. Dostali po kieszeniach

Mundurowi postanowili sprawdzić trzeźwość wszystkich uczestników wodnej wycieczki. Szybko okazało się, że czwórka zagubionych turystów była pijana, a alkomat wskazał u nich od 0,6 do 1,9 promila.

Za lekkomyślne zachowanie i sterowanie kajakiem pod wpływem alkoholu, policjanci wystawili każdemu z nich mandat karny. Nieodpowiedzialni turyści muszą zapłacić po 500 złotych grzywny. Ostatecznie organizator przetransportował całą grupę z powrotem na miejsce startu. Najważniejsze jednak, że w całej tej przygodzie nikomu nic się nie stało i nie była potrzebna pomoc medyczna.

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