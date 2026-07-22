Najpierw pili, potem zgubili się na rzece. Kajakarze postawili służby na nogi

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-22 11:53

Miała być świetna zabawa na wodzie, skończyło się kosztowną interwencją policji i straży pożarnej. Czworo znajomych odłączyło się od grupy podczas spływu kajakowego rzeką Widawką. Nie wiedzieli, gdzie są, więc zaalarmowali służby. Wybawiciele szybko dotarli na miejsce. Wtedy wyszło na jaw, dlaczego turyści stracili orientację w terenie.

Dziób kajaka na rzece wśród drzew. Na miniaturze alkomat i radiowóz. O pijanych kajakarzach przeczytasz na SE Łódź.
Autor: KPP w Łasku/ Materiały prasowe

Zagubieni kajakarze w miejscowości Łazów. Policja wkroczyła do akcji

Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 lipca, w miejscowości Łazów (gmina Widawa). Z dyżurnym policji w Łasku skontaktował się 30-latek, który brał udział w spływie kajakowym. Z relacji zgłaszającego wynikało, że wraz z trójką znajomych oddalili się od reszty grupy pływającej po rzece Widawce i zgubili się.

Polecany artykuł:

Surowy wyrok dla Łukasza Żaka to sygnał dla Sebastiana M.? Prawnik nie ma złudz…

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy jeszcze przed przyjazdem policjantów odnaleźli wszystkich sześciu uczestników spływu i bezpiecznie sprowadzili ich na brzeg. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że byli to mieszkańcy powiatów łaskiego, pabianickiego i bełchatowskiego w wieku od 21 do 35 lat - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Polecany artykuł:

Złamał mu nos i szczękę, potem sam oddał się w ręce policji! Szokujące kulisy a…

Pijani kajakarze na rzece Widawce. Dostali po kieszeniach

Mundurowi postanowili sprawdzić trzeźwość wszystkich uczestników wodnej wycieczki. Szybko okazało się, że czwórka zagubionych turystów była pijana, a alkomat wskazał u nich od 0,6 do 1,9 promila.

Za lekkomyślne zachowanie i sterowanie kajakiem pod wpływem alkoholu, policjanci wystawili każdemu z nich mandat karny. Nieodpowiedzialni turyści muszą zapłacić po 500 złotych grzywny. Ostatecznie organizator przetransportował całą grupę z powrotem na miejsce startu. Najważniejsze jednak, że w całej tej przygodzie nikomu nic się nie stało i nie była potrzebna pomoc medyczna.

Sonda
Pływałeś/aś kiedyś kajakiem?
Płynął kajakiem. Zginął tragicznie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPŁYW KAJAKOWY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA