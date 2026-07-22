Szokujące doniesienia z Łodzi. Szpital odsyła chorych na raka! "Rozpoczęcie leczenia nie jest możliwe"

Łódź. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odsyła pacjentów z rakiem

„Rzeczpospolita” dotarła do pisma z pieczątką poradni onkologicznej CSK UMED w Łodzi, z którego wynika, że pacjentka, kwalifikowana do leczenia w ramach programu lekowego dla chorych na raka piersi, została poinformowana, iż: „z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe”, a „planowany termin rozpoczęcia leczenia przypada na I kwartał 2027 r., o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu”.

Jak podaje „Rz”, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał wstrzymać również kwalifikacje do programów lekowych obejmujących gastroenterologię, alergologię, pulmonologię, neurologię oraz nefrologię.

Jest reakcja NFZ

W związku z tą niepokojącą sytuacją Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaapelowała do łódzkiego NFZ. „Rz” cytuje pismo, w którym stwierdzono, że „przekroczenie limitów finansowych danej placówki nie może być przyczyną dodatkowego ograniczania pacjentom możliwości terapii w ramach programów lekowych”. NFZ odpowiedział, że zażądał od podmiotu leczniczego pilnych wyjaśnień, stanowczo zaznaczając, że limity nie powinny być powodem wstrzymania kwalifikacji do programów lekowych.

Co więcej, łódzki oddział NFZ potwierdził dziennikarzom „Rz”, że 14 lipca do jego biura zgłosiło się dwóch pacjentów w celu uzyskania wskazówek, gdzie można kontynuować leczenie w ramach programów lekowych. Wskazano im wówczas alternatywne placówki: Szpital im. Kopernika oraz Szpital Bonifratrów w Łodzi.

Łódzki szpital przerywa milczenie. Placówka wydała oświadczenie

Jak przekazał dziennik, pytania w tej bulwersującej sprawie dziennikarze wysłali również do samej placówki, jednak do momentu opublikowania tekstu, nie otrzymali odpowiedzi. Zamiast tego na stronie internetowej szpitala (w dniu publikacji artykułu „Rz”) pojawiło się oświadczenie, które przytaczamy poniżej:

„W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi realizacji programów lekowych, Szpital informuje, że nieprawdziwe są doniesienia o wstrzymaniu kwalifikacji lub przyjęć pacjentów do programów lekowych, w tym programów onkologicznych. Szpital nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych, kwalifikując i przyjmując pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń finansowanych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Priorytetem Szpitala pozostaje zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz dostępu do świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami finansowania określonymi przez płatnika publicznego. Prosimy o opieranie się na informacjach pochodzących z oficjalnych komunikatów Szpitala”

KOLEJNY SZPITALNY SKANDAL! ZARABIALI 26 TYSIĘCY ZA GODZINĘ!