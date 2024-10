Trzy osoby zatrzymane po zabójstwie 45-latka. Już wszystko jasne. To ona miała go zadźgać! [ZDJĘCIA]

W zeszłym tygodniu do jednego z łódzkich szpitali trafił mężczyzna z obrażeniami ciała wskazującymi na pobicie. 43-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. 9 października policjanci zatrzymali pierwsze osoby w tej sprawie. - Dzięki skrupulatnej pracy i zaangażowaniu policjantów pięciu mężczyzn w wieku od 16 do 18 roku życia zostało zatrzymanych. Wszyscy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i pobicia pokrzywdzonego. Nastolatkowie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jednakże nie wyjaśnili motywacji i przyczyn swoich działań - informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z KPP w Pabianicach.

Dwóch najmłodszych podejrzanych zostało tymczasowego umieszczonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wobec pozostałych osób sąd zastosował tymczasowe areszty na okres 3 miesięcy. - Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo jest we wstępnej fazie. Prowadzone pod nadzorem prokuratury czynności mają na celu m.in. ustalenie okresu czasu w jakim nieletni znęcali się nad bezdomnym mężczyzną oraz określenie ostatecznego kręgu osób pokrzywdzonych. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną oraz ciężkie pobicie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - kontynuuje podkomisarz Jachimek.