Piotrków Trybunalski. Rodzice zmarłego 15-latka napisali list

List rodziców tragicznie zmarłego Wojtka z Piotrkowa Trybunalskiego wskazuje, że w szkole, do której chodził ich syn, mogły się dziać niepokojące rzeczy. Jak informuje Onet, jego treść została odczytana uczestnikom marszu pamięci 15-latka, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim w niedzielę, 9 lutego. Chłopak był uczniem najlepszego placówki w mieście, tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, ale miał się tam spotkać z nękaniem ze strony innych uczniów, co doprowadziło go do targnięcia się na własne życie.

- Liczymy na wyciągnięcie refleksji z tego tragicznego zdarzenia. Mamy nadzieję, że szkoła, do której uczęszczał Wojtek, będzie w stanie odzyskać dawny blask, bez zła, które przetaczało się jej korytarzami - czytamy w liście rodziców 15-latka, który cytuje Onet.

Rodzice chłopaka dodają w nim, że "wielokrotnie prosili o interwencję" w szkole, reagując na sygnały od swojego syna. Obydwoje liczą ponadto o "rzetelną i kompleksową analizę zaistniałych zdarzeń oraz wyciągnięcie niezbędnych konsekwencji i wprowadzenie rzeczywistych, a nie tylko pozornych środków przeciwdziałania hejtowi".

Śledztwo w powyższej sprawie, w tym wątek dotyczący nękania 15-latka, prowadzi prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

