Nie będzie musiał nic robić przez 20 lat! Wystarczyło, że zainwestował 5 zł

Mieszkaniec lub mieszkanka Łodzi wygrała w Ekstra Pensji główną nagrodę. To oznacza, że przez kolejne 20 lat będzie otrzymywać co miesiąc 5 tys. zł. Zwycięski los został zakupiony w punkcie Lotto przy placu Barlickiego, a liczby zostały skreślone metodą na chybił trafił. Szczęśliwy zwycięzca wydał na to 5 zł. Jakie liczby przyniosły fart w Ekstra Pensji?