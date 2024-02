Jedna z ofiar była niepełnosprawna

Nie mógł znieść hałasu u sąsiadów. 34-letni informatyk miał ich brutalnie zadźgać. Powiedział, że tylko znalazł ciała

Zakończył się proces Michała J., informatyka z Łodzi, który został oskarżony o zabicie swoich sąsiadów. Według ustaleń prokuratury mężczyzna wrócił do domu nad ranem, po nocnej zmianie, ale przeszkadzały mu hałasy dobiegające z mieszkania sąsiadów. 34-latek zwrócił im uwagę, ale gdy wrócił do siebie, nadal słyszał jakieś odgłosy. To przelało czarę goryczy.