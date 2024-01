18-latek bał się, że to przekreśli jego życie. Po tym co zrobił, zniszczył je sobie jeszcze bardziej [ZDJĘCIA]

Śmiertelny wypadek pod Opocznem. 39-latek zginął w zderzeniu z tirem

39-latek to ofiara drugiego w ciągu 48 godzin śmiertelnego wypadku pod Opocznem. W niedzielę w Anielinie zginął 23-letni strażak ochotnik, który jechał z tatą, oddać krew, natomiast we wtorek, 30 stycznia, ok. godz. 8.30 doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, na drodze krajowej nr 74, na trasie Paradyż-Solec, zderzyły się bus dostawczy marki Renault Master prowadzony przez 39-latka i samochód ciężarowy (również renault), za kierownicą którego siedział 42-latek. Pierwszy z mężczyzn zginął na miejscu, mimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, natomiast drugiemu nic się nie stało.

- Na miejscu cały czas pracują mundurowi, by wyjaśnić, dlaczego doszło do zdarzenia tych pojazdów - informuje asp.szt. Barbara Stępień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Obaj uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.