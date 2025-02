Nie stój w miejscu! Rozwijaj się dzięki funduszom europejskim

Quiz. Czwartkowy test z geografii. Rusz z nami w Polskę niczym Robert Makłowicz. Znasz to miejsce?

Dzisiaj szybki rozwój dotyczy wszystkich obszarów życia. Jeśli chcemy się utrzymać na ścieżce kariery, zdobyć nową, ciekawszą i lepiej płatną pracę albo po prostu utrzymać tę, którą mamy, musimy się rozwijać. Wymaga to nieustannego poszerzenia swoich kompetencji i nabywania nowych umiejętności. Sukces w pracy zawodowej to także korzystanie ze swoich możliwości i talentów, ze swoich mocnych stron. Dlatego warto także rozwijać swój własny potencjał. Jak to zrobić taniej? Najlepiej skorzystać z bonu szkoleniowego, którym będzie można zapłacić za szkolenie.

Jak skorzystać z bonu na rozwój

Najpierw trzeba znaleźć operatora, który rozpatruje wnioski i przyznaje dofinansowanie. Można to zrobić, np. udając się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Takim operatorem jest m.in. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Bonosobisty.larr.pl). Projekt trwa do końca października 2027 r.

Pieniędzmi na Łódzkie Bony Szkoleniowe dysponuje także: NT Group Systemy Informatyczne (www.ntg.pl). Pierwszy nabór do projektu już w marcu.

Wniosek można także złożyć do Fundacji Inicjatyw Regionalnych (www.fundacjainicjatyw.eu). Tu projekt trwa do końca lutego 2028 r.

O bon można się także ubiegać za pośrednictwem Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych (Bony.inse.pl). Projekt „Abonament na rozwój trwa do końca 2027 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

O bon edukacyjny mogą się starać osoby dorosłe, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje oraz mieszkają lub pracują, lub uczą się na terenie woj. łódzkiego. O bon nie mogą się starać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Poziom dofinansowana kosztów pojedynczej usługi nie przekracza 93 proc. Limit przypadający na jednego uczestnika to maksymalnie 6800 zł (w tym 7 proc. wkładu własnego).

Jakie szkolenie może być objęte bonem edukacyjnym? Każde, pod warunkiem że znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Znajdziemy ją na stronie internetowej uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Węgiel nie musi łamać kariery

Część woj. łódzkiego to miejsca, w których wiele osób pracujących w branży węglowej straci niedługo pracę i perspektywę kariery. Na wsparcie tych osób w znalezieniu nowej pracy lub w założeniu własnej działalności gospodarczej w lepiej rokujących branżach płyną dodatkowe środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W projektach wziąć udział mogą osoby dorosłe mieszkające lub pracujące, lub uczące się na terenie 35 gmin Obszaru Transformacji –Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Gorzkowice, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Złoczew, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Wieluń, Wierzchlas, Widawa oraz miasta Bełchatów, Piotrków Trybunalski i Radomsko. To osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Tu również dotacja przyjmuje postać bonu, za który można kupić usługi rozwojowe szkoleniowe i doradcze oraz studia podyplomowe. Usługi trzeba wybrać z bazy BUR

Gdzie szukać pomocy?

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej realizuje projekt „Zawodowa reaktywacja”.

HRP Grants ma projekt „Przepis na Rozwój – kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji”.

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa projekt „Impuls do zmian – bony rozwojowe dla osób dorosłych z Obszaru Transformacji”

A może własna firma?

O pożyczkę na samozatrudnienie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można się starać za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości (kswp.org.pl).

Wysokość wsparcia to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie: 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, okres spłaty: do 7 lat, karencja w spłacie: do 12 miesięcy.

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie wydatków niezbędnych do założenia firmy, m.in.:

zakup środków trwałych oraz towarów na sprzedaż,

zakup środka transportu,

kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Na etapie wnioskowania o pożyczkę i w trakcie korzystania z przyznanego wsparcia można skorzystać z darmowych usług doradczych i szkoleniowych w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Zajrzyj do Powiatowego Urzędu Pracy

Te urzędy bardzo się zmieniły. Można tu liczyć na indywidualne podejście do swoich potrzeb, opiekę indywidualnego doradcy, przygotowanie na miarę planu rozwojowego, a także na szkolenia, staż, pośrednictwo pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy można także pytać o wsparcie przy założeniu własnej firmy. Na to również są pieniądze z unijnych funduszy. Bezzwrotna dotacja to nawet 50 tys. zł

TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. łódzkim udzielają w woj. łódzkim udzielają w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Adres, telefon i godziny otwarcia punktu znajdującego się najbliżej ciebie znajdziesz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl