Nie tyko "kwiecień plecień". Tak przepowiadały przyszłość nasze babki! Te przysłowia mogą zaskoczyć

Alicja Franczuk
2026-04-11 14:55

"Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata". Zastanawiasz się, jakie jeszcze polskie przysłowia o kwietniu przetrwały w naszej kulturze? Jak się okazuje jest ich całkiem sporo! Dowiedz się, co mówiły o bieżącym miesiącu nasze babcie. Sprawdź, które z kwietniowych przysłów nadal są aktualne!

Galeria zdjęć 15

Przysłowie prawdę ci powie?

Przysłowia to krótkie, zwięzłe i często rymowane sentencje, które zawierają w sobie mądrość ludową, wynikającą z wielowiekowych doświadczeń. Są one esencją kultury i tradycji danego narodu, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, często stanowiąc moralne wskazówki lub ostrzeżenia. Ich uniwersalny charakter sprawia, że pomimo upływu czasu, wiele z nich pozostaje aktualnych, pomagając w zrozumieniu otaczającego świata i podejmowaniu życiowych decyzji. Przysłowia, choć proste w formie, kryją w sobie głębię znaczeń i są cennym świadectwem sposobu myślenia i wartości wyznawanych przez społeczeństwo.

Kwiecień plecień… i wiele innych!

Kwiecień - miesiąc przejściowy między zimą a latem - doczekał się w polskiej tradycji ludowej licznych przysłów, które odzwierciedlają jego zmienną i często kapryśną naturę. Wiele z nich koncentruje się na pogodzie, podkreślając jej nieprzewidywalność: "Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata" to chyba najpopularniejsze, doskonale oddające ten fenom. Inne przysłowia, jak "W kwietniu posucha, w maju woda, dla rolnika to wygoda", wiążą pogodę z perspektywami na urodzaj, co było kluczowe dla rolniczego społeczeństwa. Nie brak też takich, które zwracają uwagę na znaczenie opadów: "Kiedy w kwietniu grzmi, to maj obrodzi w dni" lub "Kwiecień deszczowy, rok urodzajowy". Polskie przysłowia o kwietniu to zatem barwna mozaika obserwacji meteorologicznych, nadziei na obfite plony i świadectwo bliskiego związku człowieka z rytmem natury.

Chcesz można więcej ciekawych powiedzeń o kwietniu? Zapraszamy do poniższej galerii zdjęć!

Galeria zdjęć 15

Kwiecień plecień – wiosna i zima w jednej odsłonie
Pytanie 1 z 15
"Gdzie kucharek sześć, tam…?”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KWIECIEŃ
PRZYSŁOWIA
PRZYSŁOWIA LUDOWE
PRZYSŁOWIA POLSKIE