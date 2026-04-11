Nie tyko "kwiecień plecień". Tak przepowiadały przyszłość nasze babki! Te przysłowia mogą zaskoczyć

Przysłowie prawdę ci powie?

Przysłowia to krótkie, zwięzłe i często rymowane sentencje, które zawierają w sobie mądrość ludową, wynikającą z wielowiekowych doświadczeń. Są one esencją kultury i tradycji danego narodu, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, często stanowiąc moralne wskazówki lub ostrzeżenia. Ich uniwersalny charakter sprawia, że pomimo upływu czasu, wiele z nich pozostaje aktualnych, pomagając w zrozumieniu otaczającego świata i podejmowaniu życiowych decyzji. Przysłowia, choć proste w formie, kryją w sobie głębię znaczeń i są cennym świadectwem sposobu myślenia i wartości wyznawanych przez społeczeństwo.

Kwiecień plecień… i wiele innych!

Kwiecień - miesiąc przejściowy między zimą a latem - doczekał się w polskiej tradycji ludowej licznych przysłów, które odzwierciedlają jego zmienną i często kapryśną naturę. Wiele z nich koncentruje się na pogodzie, podkreślając jej nieprzewidywalność: "Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata" to chyba najpopularniejsze, doskonale oddające ten fenom. Inne przysłowia, jak "W kwietniu posucha, w maju woda, dla rolnika to wygoda", wiążą pogodę z perspektywami na urodzaj, co było kluczowe dla rolniczego społeczeństwa. Nie brak też takich, które zwracają uwagę na znaczenie opadów: "Kiedy w kwietniu grzmi, to maj obrodzi w dni" lub "Kwiecień deszczowy, rok urodzajowy". Polskie przysłowia o kwietniu to zatem barwna mozaika obserwacji meteorologicznych, nadziei na obfite plony i świadectwo bliskiego związku człowieka z rytmem natury.

Kwiecień plecień – wiosna i zima w jednej odsłonie