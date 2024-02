i Autor: KPP w Pabianicach 28-letni mieszkaniec Pabianic trafił do więzienia, choć nie wiedział nawet, że zapadł wobec niego wyrok skazujący

28-latek trafił z pracy za kratki

Jako ostatni dowiedział się, że ma trafić do więzienia! "Zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany"

28-letni mieszkaniec Pabianic trafił do więzienia, choć nie wiedział nawet, że zapadł wobec niego wyrok skazujący. Dwa razy do jego domu przychodziła policja, dlatego mężczyzna sam udał się na komendę, by wyjaśnić sprawę, bo w czasie wizyty mundurowych przebywał w pracy. Okazało się, że był poszukiwany, bo został skazany na karę pozbawienia wolności.