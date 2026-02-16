Niecodzienna scena w Łódzkiem! Przyszedł na komisariat z butelką trunku. Chciał zwrócić prawo jazdy

Pijany kierowca sam zgłosił się na komisariat, by oddać prawo jazdy, zaskakując policjantów.

Mężczyzna, mając 0,8 promila alkoholu, przyznał się do prowadzenia samochodu.

Grozi mu utrata uprawnień, konfiskata pojazdu oraz do 3 lat więzienia.

Wypił „setkę” i sam zgłosił się na komendę! Pijany kierowca zaskoczył policjantów

Z otwartą butelką wódki wszedł na komisariat, położył ją na ladzie i oznajmił dyżurnemu, że rezygnuje z uprawnień do kierowania. 32-latek był pijany.

Do zdarzenia doszło 14 lutego 2026 roku. Około godz. 23.20 dyżurny pabianickiej komendy odebrał zgłoszenie o pijanym kierowcy. Świadek relacjonował, że mężczyzna podjechał toyotą pod sklep monopolowy, wypił tam „setkę”, a następnie odjechał.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Interwencja przybrała jednak nieoczekiwany obrót – zanim funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, kierowca sam pojawił się pod budynkiem komendy.

- Zaparkował pod siedzibą stróżów prawa i pospiesznie ruszył w kierunku wejścia do budynku. Tam wydarzyła się niecodzienna sytuacja, która jeszcze bardziej zaskoczyła mundurowych. Mężczyzna wszedł do poczekalni z otwartą butelką wódki. Następnie podszedł do dyżurnego i oświadczył, że chce oddać prawo jazdy, bo nie jest już mu potrzebne - informuje policja.

Mężczyzna przyznał się od razu, że przyjechał pod komendę samochodem

To nie koniec! 32-latek przyznał się policjantom, że jadąc na komendę prowadził auto pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został przebadany alkomatem. Jak się okazało miał w organizmie 0,8 promila.

- Pabianiczanin stracił uprawnienia. Co więcej, musi liczyć się z możliwością utraty samochodu, a za popełnione przestępstwo sąd może wymierzyć mu karę do 3 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.

