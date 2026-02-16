Niecodzienna scena w Łódzkiem! Przyszedł na komisariat z butelką trunku. Chciał zwrócić prawo jazdy

Dawid Piątkowski
2026-02-16 22:09

Niecodzienna scena w Łódzkiem! 32-letni pabianiczanin najpierw wypił „setkę” pod monopolowym, a potem… sam podjechał pod komendę z otwartą butelką wódki w ręku. Wszedł do środka i oznajmił dyżurnemu, że chce oddać prawo jazdy, bo prowadził po alkoholu. Badanie wykazało 0,8 promila. Teraz grozi mu nawet 3 lata więzienia i utrata samochodu.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Wypił „setkę” i sam zgłosił się na komendę! Pijany kierowca zaskoczył policjantów

Do zdarzenia doszło 14 lutego 2026 roku. Około godz. 23.20 dyżurny pabianickiej komendy odebrał zgłoszenie o pijanym kierowcy. Świadek relacjonował, że mężczyzna podjechał toyotą pod sklep monopolowy, wypił tam „setkę”, a następnie odjechał.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Interwencja przybrała jednak nieoczekiwany obrót – zanim funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, kierowca sam pojawił się pod budynkiem komendy.

- Zaparkował pod siedzibą stróżów prawa i pospiesznie ruszył w kierunku wejścia do budynku. Tam wydarzyła się niecodzienna sytuacja, która jeszcze bardziej zaskoczyła mundurowych. Mężczyzna wszedł do poczekalni z otwartą butelką wódki. Następnie podszedł do dyżurnego i oświadczył, że chce oddać prawo jazdy, bo nie jest już mu potrzebne - informuje policja.

Mężczyzna przyznał się od razu, że przyjechał pod komendę samochodem

To nie koniec! 32-latek przyznał się policjantom, że jadąc na komendę prowadził auto pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został przebadany alkomatem. Jak się okazało miał w organizmie 0,8 promila.

- Pabianiczanin stracił uprawnienia. Co więcej, musi liczyć się z możliwością utraty samochodu, a za popełnione przestępstwo sąd może wymierzyć mu karę do 3 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.

