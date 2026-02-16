Wypadek na A2 pod Skierniewicami. Auto staranowane przez ciężarówkę. Lądował śmigłowiec

A2 częściowo odblokowana po wypadku. Nowe ustalenia w sprawie zderzenia

W poniedziałkowy wieczór, 16 lutego, dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi poinformował, że po wypadku na A2 między węzłami Wiskitki a Skierniewice przywrócono ruch jednym pasem. Autostrada w stronę Poznania jest już przejezdna, jednak na miejscu wciąż pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia.

Na początku pojawiały się informacje, że w zderzeniu brały udział ciężarówka i cztery samochody osobowe. Po weryfikacji dokonanej przez policję ustalono jednak, że uczestnikami wypadku były dwa pojazdy, a więc dwóch kierowców.

- Policjanci z KMP w Skierniewicach pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że w wypadku brały udział dwa pojazdy. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w tył jadącego przed nim samochodu osobowego. W tym aucie była jedna osoba dorosła i dwoje dzieci. Dlatego na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR - poinformował kom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Podwójne problemy na A2. Najpierw pożar, potem wypadek

Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Wólka Łasiecka, kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie około godz. 16 – również na jezdni w kierunku Poznania – zapalił się samochód dostawczy. W tamtym rejonie nadal występują utrudnienia, a kierowcy mogą korzystać tylko z jednego pasa ruchu.

Jak przekazała GDDKiA w Łodzi, utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet do godz. 20.

