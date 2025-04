Podcerkawizna. Wypadek kobiety w czasie jazdy konnej

11 strażaków i dwóch ratowników medycznych ruszyło na pomoc kobiecie, która ulegała wypadkowi w czasie jazdy konnej w Podcerkawiźnie pod Radomskiem. W niedzielę, 13 kwietnia, ok. godz. 16.30 poszkodowana spadła z konia, ale służby ratownicze miały ogromny problem, by do niej dotrzeć. Do zdarzenia doszło na trudno dostępnym, leśnym terenie, w związku z czym nie mogła tam dojechać karetka pogotowia, która zatrzymała się w odległości ok. 1,5 kilometra.

Na miejsce ruszyli za to strażacy, choć pierwsze 0,5 kilometra nieśli kobietę na noszach. Później deska z poszkodowaną trafiła na przyczepkę samochodu terenowego, którym w asyście jednego z ratowników medycznych transportowano ją przez kolejne ok. 1 000 m, by dotrzeć do ambulansu. Dopiero stamtąd została nim zabrana do szpitala.