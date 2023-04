Niespodziewana wizyta

Nietypowy gość otworzył sezon na plaży w Pabianicach. Nagrało się, jak wchodzi do wody! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Łoś pojawił się niespodziewanie w kilku miejscach w Pabianicach, odwiedzając m.in. plażę na terenie MOSiR-u, tamtejszy plac zabaw dla dzieci i miejskie bulwary. Zwierzę ugasiło nawet pragnienie, pijąc wodę z kąpieliska Lewityn. Mimo to odpowiednie służby, w tym straż miejska, postanowiła eskortować łosia poza miasto, by nie doszło do jakiegokolwiek nieszczęścia.