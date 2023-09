O tych parkingach marzy wielu łódzkich kierowców. Budowa w końcu ruszyła

Jak dobrze znasz regionalizmy łódzkie? To quiz tylko dla prawdziwych łodzian!

Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych w centrum Łodzi to problem, z którym od dawna zmagają się kierowcy. Jest jednak szansa, że wkrótce to się zmieni. W centrum miasta ruszyły prace przy budowie wielopoziomowych parkingów. Przy ul. Wschodniej trwa już budowa dwóch parkingów, a kolejne powstaną przy al. Kościuszki i ul. Tuwima. Mieszkańcy Łodzi i turyści będą mieli do dyspozycji łącznie blisko 900 nowych zadaszonych miejsc parkingowych.

Gdzie powstaną wielopoziomowe parkingi w Łodzi?

Nowe wielopoziomowe parkingi powstaną w czterech lokalizacjach w centrum Łodzi:

al. Kościuszki 42 – 292 miejsc parkingowych

– 292 miejsc parkingowych ul. Tuwima 10 – 118 miejsc parkingowych

– 118 miejsc parkingowych ul. Wschodnia 62/64 – 263 miejsc parkingowych

– 263 miejsc parkingowych ul. Wschodnia 67 – 218 miejsc parkingowych

Pierwsze prace w terenie rozpoczęły się w połowie sierpnia. Wcześniej likwidowane były kolizje z istniejącą infrastrukturą. Przy ul. Wschodniej trwają aktualnie prace rozbiórkowe zdegradowanych budynków.

Nowe parkingi powstają w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To pierwsza w Łodzi inwestycja realizowana w tej formule. Partnerem miasta jest firma Mota Engil CE (Immo Park), która odpowiada za zaprojektowanie, budowę i eksploatację parkingów przez cały okres trwania umowy. W tym przypadku umowa obowiązywać ma przez 29 lat. Zgodnie z postanowieniami umowy miasto pozostaje właścicielem nieruchomości, a po zakończeniu jej trwania stanie się także właścicielem wybudowanych budynków.

Kiedy będę gotowe nowe parkingi w centrum Łodzi?

Na nowe parkingi w centrum Łodzi trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Pierwsze miejsca parkingowe w nowych obiektach mają być dostępne w 2025 roku.