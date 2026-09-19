Odwołane pociągi w województwie łódzkim! Przewoźnik wycofuje nowy tabor

Problemy z pociągami PESA Elf 3.0 w ŁKA. Przewoźnik odwołuje 17 połączeń

W sobotę Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydała komunikat dotyczący usterek w nowo zakupionych składach. Problemy dotyczą składów PESA Elf 3.0, które wyjechały na tory ledwie dwa miesiące wcześniej.

Przewoźnik poinformował, że przez ten czas odnotowano pewne powracające awarie techniczne. Chodzi między innymi mechanizmy otwierania drzwi. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych podjęto decyzję o natychmiastowym, tymczasowym wycofaniu z tras wszystkich pociągów tego typu.

Sonda Lubisz podróżować pociągiem? Tak Tak, ale nie w Polsce Wybieram pociąg tylko wtedy, kiedy muszę Nie, w ogóle nie wsiadam do pociągów

PESA Bydgoszcz wezwana przez ŁKA do naprawy wszystkich pojazdów

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu przedstawiciele Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej piszą: "Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej było i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA Elf 3.0, byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu".

Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie w najbliższy poniedziałek i wtorek. W tych dniach odwołanych zostało 17 z 323 zaplanowanych kursów. Ostatecznie na trasy wyruszy 306 pociągów.

Przedstawiciele przewoźnika apelują do podróżnych o bieżące sprawdzanie rozkładów jazdy przed udaniem się na stację. Informacje o dostępnych opcjach przejazdu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej i w aplikacji ŁKA Infoportal.

Firma PESA Bydgoszcz, odpowiedzialna za wyprodukowanie pociągów, otrzymała wezwanie do niezwłocznego naprawienia usterek. Pociągi wrócą na tory dopiero po całkowitym usunięciu tych wad. Ponadto Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie wyklucza nałożenia kar umownych na producenta zgodnie z podpisanym kontraktem.

Warto przypomnieć, że debiut pierwszej z 14 zamówionych jednostek Elf 3.0 na lokalnych trasach miał miejsce 22 lipca. Inwestycja w nowoczesny tabor pochłonęła ponad 455 milionów złotych, z czego blisko 300 milionów pozyskano ze środków zewnętrznych, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Najsłynniejsze miejsca w województwie łódzkim. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 10 Co widzimy na zdjęciu? Zamek w Uniejowie Zamek w Drzewicy Zamek w Oporowie Następne pytanie