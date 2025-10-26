Ogromna burza w centralnej Polsce! Strzelały pioruny, deszcz lał się strumieniami. Jest komunikat IMGW

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-26 15:38

Ogromna burza przeszła w niedzielne popołudnie, 26 października, nad powiatem gostynińskim. Co prawda serwisy meteorologiczne informowały wcześniej o załamaniu pogody, ale prognozy skupiały się głównie na silnym wietrze i ulewnym deszczu. Tymczasem ok. godz. 14 zaczęły uderzać pierwsze pioruny, a do tego spadł grad. IMGW wydało komunikat, ostrzegając kilka powiatów w czterech województwach.

Burze nad centralną Polską w niedzielę, 26 października

Autor: Marcin Wziontek Ogromna burza przeszła w niedzielne popołudnie, 26 października, nad powiatem gostynińskim, zdj. ilustracyjne
  • W niedzielę, 26 października, powiat gostyniński nawiedziła wyjątkowo gwałtowna burza, zaskakująca jak na tę porę roku.
  • Intensywnym opadom deszczu towarzyszyło gradobicie, a niebo rozświetlały liczne wyładowania atmosferyczne.
  • Sprawdź, które inne powiaty w Polsce zostały objęte ostrzeżeniami IMGW i jakie zjawiska pogodowe mogą wystąpić!

Gdzie jest burza 26 października? IMGW ostrzega m.in. centralną Polskę

Niespełna 10 powiatów w całej Polsce objęły komunikat meteorologiczne IMGW ostrzegające przed burzami. Jedno ze zjawisk, z potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi, przeszło w niedzielę, 26 października, nad powiatem gostynińskim. Burza, jak na tę porę roku, miała wyjątkowy gwałtowny przebieg. Intensywnym opadom deszczu, które utrzymywały się przez kilkadziesiąt minut, towarzyszyło już znacznie krótsze, bo kilku lub kilkunastominutowe - w zależności od lokalizacji - gradobicie. W tym samym czasie grzmiało i co chwila uderzała pioruny. Ledwie kilka chwil po przejściu nawałnicy pojawiły się pierwsze syreny strażackie.

Oprócz powiatu gostynińskiego komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął również sąsiednie powiaty znajdują się na granicy województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego:

  • sochaczewski;
  • płocki; 
  • sierpecki;
  • lipnowski;

oraz dwa powiaty na skrajach województwa łódzkiego i śląskiego: radomszczański i częstochowski.

Z zachodu i południowego zachodu zbliża się rozległa strefa przelotnych opadów deszczu oraz burze. Przemieszcza się ona w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. W czasie jej przechodzenia możliwe są opady deszczu o natężeniu do 5 mm/h oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Lokalnie nie można wykluczyć opadów drobnego gradu lub krupy śnieżnej - czytamy w komunikacie meteorologicznym IMGW.

Jak dodaje Instytut, lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany powyżej, co zresztą miało miejsce w powiecie gostynińskim.

Potężna burza w Warszawie. Połamane drzewa, zniszczone auta, zalane ulice

