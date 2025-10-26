W niedzielę, 26 października, powiat gostyniński nawiedziła wyjątkowo gwałtowna burza, zaskakująca jak na tę porę roku.

Intensywnym opadom deszczu towarzyszyło gradobicie, a niebo rozświetlały liczne wyładowania atmosferyczne.

Sprawdź, które inne powiaty w Polsce zostały objęte ostrzeżeniami IMGW i jakie zjawiska pogodowe mogą wystąpić!

Gdzie jest burza 26 października? IMGW ostrzega m.in. centralną Polskę

Niespełna 10 powiatów w całej Polsce objęły komunikat meteorologiczne IMGW ostrzegające przed burzami. Jedno ze zjawisk, z potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi, przeszło w niedzielę, 26 października, nad powiatem gostynińskim. Burza, jak na tę porę roku, miała wyjątkowy gwałtowny przebieg. Intensywnym opadom deszczu, które utrzymywały się przez kilkadziesiąt minut, towarzyszyło już znacznie krótsze, bo kilku lub kilkunastominutowe - w zależności od lokalizacji - gradobicie. W tym samym czasie grzmiało i co chwila uderzała pioruny. Ledwie kilka chwil po przejściu nawałnicy pojawiły się pierwsze syreny strażackie.

Oprócz powiatu gostynińskiego komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął również sąsiednie powiaty znajdują się na granicy województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego:

sochaczewski;

płocki;

sierpecki;

lipnowski;

oraz dwa powiaty na skrajach województwa łódzkiego i śląskiego: radomszczański i częstochowski.

- Z zachodu i południowego zachodu zbliża się rozległa strefa przelotnych opadów deszczu oraz burze. Przemieszcza się ona w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. W czasie jej przechodzenia możliwe są opady deszczu o natężeniu do 5 mm/h oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Lokalnie nie można wykluczyć opadów drobnego gradu lub krupy śnieżnej - czytamy w komunikacie meteorologicznym IMGW.

Jak dodaje Instytut, lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany powyżej, co zresztą miało miejsce w powiecie gostynińskim.