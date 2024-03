Łódź. Ekshibicjonista zatrzymany. Małoletnia wśród poszkodowanych?

Prezentowanie małoletniej wykonania czynności seksualnych - takie zarzuty usłyszał w prokuraturze 53-letni mieszkaniec Łodzi. Jego sprawą zajęła się najpierw tamtejsza policja, po tym jak ostrzegały przed mężczyzną użytkowniczki profilu facebookowego "Spotted: Łódź". Mimo że mundurowi nie otrzymali żadnego zgłoszenia dotyczące ekshibicjonisty, wpisy o osobniku obnażającym się w Lesie Łagiewnickim były zbyt poważne, by je bagatelizować.

W dniu 3 marca rozpoznali go funkcjonariusze, którzy już po służbie spacerowali po kompleksie leśnym Arturówek. 53-latek zaczął na ich widok uciekać, ale mimo że jechał rowerem, został zatrzymany po krótkim pościgu. Zdaniem śledczych ma za uszami znacznie więcej, niż informowały o tym kobiety.

Dalsza część tekstu poniżej.

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z prezentowaniem małoletniej w różnych okresach 2021-2023 roku wykonania czynności seksualnych w celu zaspokajania własnych potrzeb. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Podczas przeszukania mieszkania, w którym zamieszkiwał podejrzany, zabezpieczono nośniki elektroniczne. Odebrany sprzęt będzie przedmiotem szczegółowych ekspertyz informatycznych pod kątem ewentualnego ujawnienia treści o charakterze pedofilskim - czytamy w komunikacie Krzysztofa Kopani, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Ekshibicjonista został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za powyższe przestępstwa grozi mu do 3 lat więzienia. Śledczy nadal szukają osób, które mogły zostać skrzywdzone przez podejrzanego - mogą się one zgłaszać do V Komisariatu Policji w Łodzi bądź też bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.

