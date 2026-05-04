Paweł Kozanecki ścigany listem gończym! Szokujące kulisy zniknięcia adwokata skazanego za wypadek śmiertelny

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-05-04 16:47

Paweł Kozanecki (46 l.), kontrowersyjny łódzki adwokat skazany przez sąd w Olsztynie na karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku samochodowego, w którym zginęły dwie kobiety, zamiast przebywać za kratkami ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna od kilku dni jest poszukiwany listem gończym przez policję.

Paweł Kozanecki ścigany listem gończym!

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Paweł Kozanecki, łódzki adwokat skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany listem gończym.
  • Wypadek miał miejsce we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo – Jeziorany koło Olsztyna, gdzie Kozanecki zjechał na przeciwległy pas ruchu, powodując czołowe zderzenie, w którym zginęły dwie kobiety.
  • Mecenas złożył wniosek o odroczenie wykonania kary, który został oddalony, a także wniosek o możliwość odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego.
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi zakazała mu wykonywania zawodu w styczniu 2024 roku po jego kontrowersyjnej wypowiedzi o "trumnie na kółkach".

Spowodował wypadek śmiertelny, później mówił o "trumnie na kółkach"

Mecenas wątpliwą sławę zdobył we wrześniu 2021 roku, gdy kierując swoim Mercedesem na trasie Barczewo – Jeziorany koło Olsztyna zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym prawidłowo z naprzeciwka Audi 80, w wyniku czego śmierć poniosły dwie pasażerki drugiego z aut w wieku 53 i 67 lat. Kilka dni później Kozanecki zszokował całą Polskę mówiąc o pojeździe ofiar, że to była „trumna na kółkach”. Po tych słowach postępowanie dyscyplinarne wobec niego wszczęła Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, która w styczniu 2024 roku zakazała mu wykonywania obowiązków. Jednocześnie przed tą samą instytucją toczą się jeszcze inne sprawy dyscyplinarne, o które obwiniany jest Kozanecki.

W międzyczasie Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał go na karę dwóch lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W marcu tego roku ten wyrok w postępowaniu odwoławczym został zamieniony na karę roku i sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna powinien więc trafić za kratki.

Polecany artykuł:

Tajemnicza ofiara mordu w lesie! Policja prosi o pomoc

Kozanecki nie stawił się w więzieniu. Jest list gończy

- Skazany 9 marca złożył wniosek o odroczenie wykonania kary, ale został on oddalony – mówi „Super Expressowi” sędzia Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi. - Jednocześnie jego pełnomocnik złożył kolejny wniosek o możliwość odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego.

Jednocześnie olsztyński sąd wydał łódzkiej policji nakaz doprowadzenia Kozaneckiego do zakładu karnego, ale mecenas zaczął się ukrywać. Mundurowi nie zastali go w jego miejscu zamieszkania, wystawiono więc za nim list gończy.

Zszokował słowami o "trumnach na kółkach". Adwokat skazany

Zszokował słowami o trumnach na kółkach. Adwokat skazany
Galeria zdjęć 15
Sonda
Czy sądy w Polsce działają sprawnie?
Adwokat z Łodzi stanął przed sądem za trumny na kółkach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
LIST GOŃCZY
WYPADEK ŚMIERTELNY
POSZUKIWANI
ADWOKAT