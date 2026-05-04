Policja szuka adwokata od "trumny na kółkach"! Paweł Kozanecki nie stawił się w areszcie

Adwokat od "trumny na kółkach" skazany

We wrześniu 2021 roku na drodze między Barczewem a Jezioranami na Warmii doszło do rozrywającego serce dramatu. Według ustaleń śledczych Paweł Kozanecki, jadąc Mercedesem, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się z Audi 80. W potwornym wypadku zginęła kierująca osobówką kobieta oraz jej pasażerka.

Niedługo po wypadku adwokat nagrał wstrząsający film i opublikował go w mediach społecznościowych. Mężczyzna tłumaczył w nim, że zderzenie było konfrontacją jego nowoczesnego, bezpiecznego auta z "trumną na kółkach", którą poruszały się kobiety. Sugerował, że właśnie dlatego nie miały szans przeżyć.

Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dwa lata bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz prowadzenia samochodów. Sąd drugiej instancji złagodził wyrok do roku i sześć miesięcy więzienia oraz czteroletniego zakaz prowadzenia pojazdów.

Paweł Kozanecki poszukiwany

Wszystko wskazuje jednak na to, że mecenas Paweł Kazanecki nie ma zamiaru odpowiedzieć za swoje czyny. Mężczyzna jest poszukiwany przez funkcjonariuszy! Ogłoszenie pojawiło się 30 kwietnia na stronie polskiej policji w informacjach o osobach poszukiwanych.

i Autor: Policja/ Materiały prasowe

Treść policyjnego ogłoszenia

Poszukiwany: PAWEŁ KOZANECKI

Drugie imię: TOMASZ

Imię ojca: ADAM

Imię matki: JOLANTA

Nazwisko panieńskie matki: NOWACKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: ŁÓDŹ

Data urodzenia: 1980-04-06

Pseudonim: —

Ostatnie miejsce zameldowania: ŁÓDŹ, GENERALSKA 15/2

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji:

LD Komisariat Nr 3 Łódź, 94-046 Łódź,ul. Armii Krajowej 33

telefon: +48 47 841 23 49,47 841 23 50.

email: [email protected]@lodz.ld.policja.gov.pl

poszukuje na podstawie: Art. 177 § 2 Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Adwokat z Łodzi stanął przed sądem za trumny na kółkach