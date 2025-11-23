W Łodzi powstaje T17, pierwszy apartamentowiec ultrapremium, oferujący mieszkania i lokale usługowe.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tymienieckiego, na terenie zabytkowego Księżego Młyna, a w jej ramach powstanie również nowy skwer.

Ceny apartamentów, sięgające nawet 2 mln zł, sprawiają, że dla większości łodzian są one poza zasięgiem.

Mimo wysokich cen prawie połowa mieszkań została już sprzedana.

Łódź. T17 pierwszy apartamentowcem ultrapremium

74 mieszkania i sześć lokali usługowych znalazło się w ofercie T17, pierwszego w Łodzi apartamentowca ultrapremium. Budynek wziął swoją nazwę od ulicy Tymienieckiego znajdującej się na terenie Księżego Młyna, który słynie z zabytkowej architektury w postaci m.in. zespołu fabryk włókienniczych. Obecnie służy głównie jako część mieszkaniowa. Przy Tymienieckiego 17 ma powstać nie tylko apartamentowiec, ale również nowy skwer o powierzchni 3 tys. mkw., który inwestor zrealizuje na własny koszt przy współpracy z łódzkim magistratem.

- Oprócz pieszo-rowerowego szlaku wzdłuż ul. Tymienieckiego symbolicznie odtworzony ma zostać fragment koryta rzeki Lamus, od początku XX w. biegnącej podziemnym kanałem, który ma się kończyć niewielkim stawem otoczonym strefa rekreacyjną. Teren ma zdobić kilkadziesiąt drzew, a w jego centralnym punkcie stanie rzeźba lub fontanna nawiązująca do fabrykanckiej historii miejsca. Zamysł ten wpisuje się w miejskie plany wydobycia na powierzchnię Lamusa, płynącego kanałami przez park im. Kilińskiego, vis a vis planowanej inwestycji - czytamy na stronie Lodz.pl.

Jak informuje "Dziennik Łódzki", budowa T17 właśnie się rozpoczęła, ale większość mieszkańców Łodzi, którzy szukają mieszkania, prawdopodobnie będzie musiała obejść się smakiem. Wszystko z powodu cen za apartamenty, które przedstawiają się następująco:

od ok. 634 tys. zł za 33–35 m²;

do ponad 1,23 mln zł za 53–54 m²;

ponad 2 mln zł za 121 m².

Średnia pensja w Łodzi oscyluje wokół 4 000 zł netto, więc zarabiająca tyle osoba musiałaby odkładać pieniądze przez 42 lata, żeby ją było stać na najdroższe lokum w ofercie. Do tej pory firma budująca apartamentowiec sprzedała ok. 45% wszystkich mieszkań.