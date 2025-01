Pijany lekarz leczył ludzi w Piotrkowie Trybunalskim. Interweniowała policja. „Karygodne”

Quiz. Kiedy powstał ten wynalazek? Użyj wehikułu czasu, by wskazać dobrą odpowiedź!

Do skandalicznego incydentu doszło w nocy z piątku na sobotę (11 stycznia). Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim nabrał podejrzeń co do stanu trzeźwości lekarza pełniącego dyżur i niezwłocznie poinformował policję.

– Zgłoszenie ze szpitala otrzymaliśmy w nocy 11 stycznia. Dyżurny został powiadomiony, że lekarz pełniący dyżur na SOR może znajdować się pod wpływem alkoholu. Patrol, który został skierowany na miejsce, potwierdził, że 56-letni lekarz jest nietrzeźwy. Alkomat wykazał ponad 1,5 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu – poinformowała sierżant Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Lekarz, który pracował na SOR na podstawie kontraktu, został natychmiast odsunięty od obowiązków i zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Szpital wyraził swoje oburzenie sytuacją.

SOR w piotrkowskim szpitalu przyjmuje średnio około stu pacjentów na dobę, z czego nocne dyżury w weekendy są szczególnie obciążone. Nietrzeźwego lekarza odsunięto od obowiązków w połowie dyżuru.

– Szpital wyraża dezaprobatę dla takiego traktowania obowiązków przez lekarza. Takie zdarzenie jest karygodne i nie powinno mieć miejsca. W najbliższych dniach dyrekcja podejmie w tej sprawie dalsze działania. Prawdopodobnie szpital zakończy współpracę z tym lekarzem – dodała sierżant Edyta Daroch.

Lekarz, który pracował w szpitalu od roku, może stanąć przed poważnymi konsekwencjami prawnymi i zawodowymi. Oprócz utraty pracy grożą mu zarzuty karne za narażenie życia i zdrowia pacjentów oraz wykonywanie zawodu pod wpływem alkoholu. Szpital zapowiedział wprowadzenie dodatkowych procedur kontrolnych, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

