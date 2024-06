PiS przed KO. Znamy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Łódzkiem

To największe stadiony w Polsce! Niektóre miejsca mogą zaskoczyć [GALERIA]

Znamy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w okręgu łódzkim. Według oficjalnych danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, największe poparcie w okręgu wyborczym nr 6 obejmującym województwo łódzkie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 38,6 proc. wyborców. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 38,6 proc. głosów poparcia, a trzecia Konfederacja – 10,96 proc.

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w okręgu łódzkim:

KW Prawo i Sprawiedliwość – 38,6 proc. (292.596 głosów)

(292.596 głosów) KKW Koalicja Obywatelska – 33,29 proc. (252.318 głosów)

(252.318 głosów) KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 10,96 proc. (83.098 głosów)

(83.098 głosów) KKW Lewica – 9,93 proc. (75.285 głosów)

(75.285 głosów) KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,91 proc. (44.780 głosów)

(44.780 głosów) KWW Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,83 proc. (6.318 głosów)

(6.318 głosów) KW Polexit – 0,25 proc. (1.868 głosów)

(1.868 głosów) KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców – 0,22 proc. (1.699 głosów)

Najwięcej głosów otrzymał otwierający listę KO poseł Dariusz Joński (194.109). Spektakularny „przeskok” zanotował startujący z piątego miejsca na liście PiS Waldemar Buda - były minister rozwoju i technologii zdobył najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów PiS (103.679) i jako jedyny z całej listy obejmie mandat europosła.

Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów w okręgu łódzkim:

Dariusz Joński (KO, nr 1) – 194 109

Waldemar Buda (PiS, nr 5) - 103 679

Marek Belka (Lewica, nr 1) - 56 410

Witold Waszczykowski (PiS, nr 1) - 49 400

Jacek Wilk (Konfederacja, nr 1) - 46 267

Joanna Lichocka (PiS, nr 2) – 41.472

Robert Telus (PiS, nr 4) – 35.406

Joanna Skrzydlewska (KO, nr 2) – 30.402

Anna Milczanowska (PiS, nr 3) – 17.860

Paweł Sałek (PiS, nr 6) – 13.332

Piotr Polak (PiS, nr 8) – 12.556

Paulina Matysiak (Lewica, nr 2) – 11.648

Hanna Gill-Piatek (KO, nr 10) – 10.740

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego uzyskali tylko Dariusz Joński i Waldemar Buda. To jedyni politycy w okręgu łódzkim, którzy przekroczyli barierę 100 tys. głosów. W porównaniu do poprzedniej kadencji Łódzkie straci jednego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.

Frekwencja wyborcza w woj. łódzkim wyniosła 41,11 proc.

W 2019 roku w okręgu łódzkim wygrało PiS, zdobywając 46,69 proc. głosów. Druga była Koalicja Europejska, na którą zagłosowało 38,09 proc. wyborców. Kolejne miejsca zajęły komitety: Wiosna Roberta Biedronia (5,56 proc.), Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy (4,15 proc.), Kukiz’15 – 3,56 proc. i Lewica Razem – 1,96 proc. Najwięcej głosów otrzymali wówczas: Marek Belka (KE, nr 1 na liście) - 182 517, Witold Waszczykowski (PiS, nr 1) - 168 021 i Joanna Kopcińska (PiS, nr 2) - 130 368. Tych troje polityków 5 lat temu zdobyło mandaty do europarlamentu. W 2019 roku frekwencja wyniosła 46,92 proc.