i Autor: Google Street View , Shutterstock (2) Prokuratura w Łodzi wyjaśnia okoliczności znęcania się nad 3-miesięczną dziewczynką, która została znaleziona w mieszkaniu na Bałutach, zdj. ilustracyjne

Są już na wolności

Pobite i pogryzione niemowlę na podłodze. Szokujące zeznania rodziców! Nie wyrazili żadnej skruchy?

Prokuratura w Łodzi wyjaśnia okoliczności znęcania się nad 3-miesięczną dziewczynką, która została znaleziona w mieszkaniu na Bałutach w środę, 26 lutego. Niemowlę było m.in. pobite i pogryzione, a do tego leżało na podłodze twarzą do ziemi, co mogło doprowadzić do jego uduszenia. Rodzice dziewczynki usłyszeli zarzuty, ale w czasie zeznań nie wyrazili skruchy za to, na co narazili dziecko.