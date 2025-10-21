Agresywne psy zagryzły niewinnego człowieka? Śledczy badają wstrząsający wątek

W Poddębicach (województwo łódzkie) zmarł 76-letni mężczyzna. Jedną z hipotez, związanych ze śmiercią seniora jest pogryzienie przez psy. Dziennikarze Radia ESKA ustalili, że śledczy sprawdzają jeszcze jeden wątek.

Czy zwierzęta zagryzły na śmierć 76-latka, czy rzuciły się na ciało denata? Nadkom. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi nie chce niczego przesądzać.

Poddębice: Śmierć 76-letniego mężczyzny. Zagryzły go psy?

Ta sprawa wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami województwa. Przed weekendem, pod bramą jednej z posesji na terenie miejscowości Poddębice ujawniono ciało 76-latka. Lekarz zajmujący się sprawą stwierdził zgon 76-latka. Na terenie wspominanej posesji przebywało dziewięć dorosłych psów. Zwierzęta zostały odłowione i trafiły do schroniska, gdzie poddane zostaną badaniom weterynaryjnym.

Śledczy ustalają, czy to właśnie psy przyczyniły się do śmierci mężczyzny, czy też ciało zostało pogryzione już po zgonie. - Lekarz nie potrafił określić przyczyny zgonu tego mężczyzny. Obecnie czekamy na wyniki sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie okoliczności śmierci 76-latka - powiedziała dziennikarzom Radia ESKA nadkom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Marcin zagryziony przez psy. Koszmar w Zielonej Górze

Sprawy agresywnych psów wywołują ogromne emocje. Przypomnijmy - do tragedii w województwie lubuskim doszło 12 października. Marcin pracował jako kierowca ciężarówki. Tego feralnego dnia zatrzymał się na Miejscu Obsługi Pasażerów Racula przy trasie S3 w Zielonej Górze. W wolnym czasie postanowił wybrać się do pobliskiego lasu na grzyby. Nic nie zapowiadało, że ta aktywność zamieni się w koszmar.

W pewnym momencie 46-latek został zaatakowany przez trzy duże psy, które wydostały się z pobliskiej strzelnicy. Straszliwie pogryziony trafił do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Policja zatrzymała 53-letniego właściciela owczarków.

