To ulubiony wakacyjny kierunek Polaków. Jaką masz wiedzę na temat Hiszpanii [QUIZ]

Chorwacja to kraj, który cieszy się zainteresowaniem Polaków w okresie wakacji. Ma on naprawdę wiele plusów. Przede wszystkim zachwyca swoim pięknem i pogoda jest pewniejsza niż w Polsce. Dla wielu atutem będzie stosunkowo niewielka odległość od Polski. Dzięki temu wiele osób decyduje się na wycieczkę samochodową do tego kraju.

Co roku mnóstwo Polaków odwiedza ten kraj. Ale czy mają o nim dużą wiedzę. Przygotowaliśmy specjalny quiz, w którym sprawdzisz ile wiesz o tym państwie.