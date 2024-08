Z Azji do Polski

Wypadek na A1. Policjanci pomagali Sebastianowi M.?

O niedopełnienie obowiązków służbowych byli podejrzani policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy nie zatrzymali od razu Sebastiana M., domniemanego sprawcy wypadku na A1. Jak informuje tvn24.pl, postępowanie w tej sprawie, które prowadziła prokuratura w Warszawie, zostało umorzone na początku sierpnia. Śledczy sprawdzali m.in., dlaczego kierowca BMW nie został zatrzymany od razu po zdarzeniu, co skutkowało tym, że wyjechał za granicę i trafił w ręce organów ścigania dopiero w Dubaju, gdzie zresztą przebywa do tej pory, oczekując na ekstradycję do Polski.

Prokuratorzy badali całą sprawę pod kątem znajomości, połączeń rodzinnych osób, które jechały BMW (Sebastian M. wiózł dwóch innych mężczyzn), i wszystkich funkcjonariuszy, którzy prowadzili czynności w ramach śledztwa. Dalsza część tekstu poniżej.

