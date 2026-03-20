Policjanci wbiegli do zadymionej kamienicy w Łodzi. Dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej

Pożar przy ul. Legionów w Łodzi. 79-latek odcięty w kamienicy
W czwartek, 19 marca, około godziny 9:30, służby ratunkowe odebrały niepokojące zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ulicy Legionów w Łodzi. Najszybciej na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej policji.
Kiedy mundurowi otrzymali informację, że na trzecim piętrze objętego ogniem obiektu może znajdować się człowiek, natychmiast, ryzykując własne zdrowie i życie, wbiegli do gęsto zadymionego budynku, by ratować ludzkie życie.
"W kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu zapewniając mu bezpieczeństwo. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy" – przekazała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Policjantka straciła przytomność podczas akcji
W wyniku narażenia na toksyczne gazy pożarowe, policjantka zasłabła i straciła przytomność. Zarówno poszkodowaną funkcjonariuszką, jak i uratowanym 79-letnim mężczyzną, błyskawicznie zajęli się wezwani na miejsce ratownicy medyczni. Oboje zostali następnie przewiezieni do szpitala na dalsze badania diagnostyczne.
Kamery nagrały akcję łódzkiej policji
Komenda Miejska Policji w Łodzi udostępniła wstrząsające wideo z tej interwencji. Kamery przymocowane do mundurów funkcjonariuszy zapisały przebieg całej dramatycznej akcji ratunkowej, począwszy od momentu ich wejścia do pełnego dymu budynku. Film można obejrzeć poniżej.
Polecany artykuł: