Policjanci wbiegli do zadymionej kamienicy w Łodzi. Dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej

Alicja Franczuk
2026-03-20 16:01

W czwartkowy poranek (19 marca) w kamienicy przy ulicy Legionów w Łodzi wybuchł groźny pożar. Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci. Gdy tylko dowiedzieli się, że na trzecim piętrze zadymionego budynku może przebywać starszy mężczyzna, bez wahania ruszyli na pomoc. Całą interwencję zarejestrowały ich służbowe kamery, a opublikowane wideo budzi ogromne emocje.

Pożar przy ul. Legionów w Łodzi. 79-latek odcięty w kamienicy

W czwartek, 19 marca, około godziny 9:30, służby ratunkowe odebrały niepokojące zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ulicy Legionów w Łodzi. Najszybciej na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej policji.

Kiedy mundurowi otrzymali informację, że na trzecim piętrze objętego ogniem obiektu może znajdować się człowiek, natychmiast, ryzykując własne zdrowie i życie, wbiegli do gęsto zadymionego budynku, by ratować ludzkie życie.

"W kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu zapewniając mu bezpieczeństwo. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy" – przekazała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Policjantka straciła przytomność podczas akcji

W wyniku narażenia na toksyczne gazy pożarowe, policjantka zasłabła i straciła przytomność. Zarówno poszkodowaną funkcjonariuszką, jak i uratowanym 79-letnim mężczyzną, błyskawicznie zajęli się wezwani na miejsce ratownicy medyczni. Oboje zostali następnie przewiezieni do szpitala na dalsze badania diagnostyczne.

Kamery nagrały akcję łódzkiej policji

Komenda Miejska Policji w Łodzi udostępniła wstrząsające wideo z tej interwencji. Kamery przymocowane do mundurów funkcjonariuszy zapisały przebieg całej dramatycznej akcji ratunkowej, począwszy od momentu ich wejścia do pełnego dymu budynku. Film można obejrzeć poniżej.

