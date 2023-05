Położyła się krzyżem w kościele. Arcybiskup Ryś miał jej do powiedzenia tylko to

Sąsiad chciał go zabić za pstrykanie palcami. „Być może go sprowokowałem”

Archidiecezja łódzka ma nową dziewicę konsekrowaną

W kościele oo. Jezuitów w Łodzi odbyła się uroczystość konsekracji dziewicy, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś. Kobieta, która wzięła udział w obrzędzie, zobowiązała się do życia w czystości i do tego, że nie wyjdzie za mąż. Od teraz będzie nosić obrączkę, ale na znak całkowitego oddania Panu Bogu. - Dziewice konsekrowane to jest taki stan życia, w którym kobiety rozeznają, że są powołane do wyłącznej miłości z Panem Jezusem i składają ślub czystości. Dziewice konsekrowane posługują w bardzo różny sposób w Kościele i w świecie. Tutaj przy naszym centrum mamy i lekarkę, i pisarkę, i muzyków, i tancerzy. Dziś swój ślub Panu Jezusowi będzie składać L., która zaangażowana jest w diakonię tańca. Każda dziewica przez modlitwę – zwłaszcza jutrznię, nieszpory – modlitwę brewiarzową - jest włączona w wielką liturgię Kościoła - powiedział w czasie uroczystości ojciec Jacek Olczyk, proboszcz jezuickiej parafii, którego cytuje strona internetowa archidiecezji łódzkiej.

Arcybiskup Grzegorz Ryś zwraca się do dziewicy

Obrzęd konsekracji dziewicy rozpoczął się po homilii i wymagał od kandydatki położenia się krzyżem w kościele, w czasie gdy inne uczestnicy ceremonii prosili o łaski boże dla kobiety. Później doszło do odmówienia modlitwy konsekracyjnej oraz poświęcenia obrączki i brewiarza.

- Masz być jak Maryja Królowa. Masz być kobietą, która potrafi wtedy, kiedy trzeba, uczynić dar z siebie – oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa! - powiedział arcybiskup Ryś, jak informuje archidecezja.lodz.pl.

Jak dodaje kuria w Łodzi, pierwsza konsekracja dziewic w archidiecezji łódzkiej odbyła się 17 lat temu, 1 stycznia 2006 roku. W stan dziewictwa konsekrowanego wstąpiły dwie panny, które były do tego przygotowywane przez 10 lat przez ojca Józefa Kozłowskiego.

Sonda Czy wyobrażasz sobie życie bez seksu? Nie, byłoby mi trudno Tak, ale tylko przez jakiś czas Tak, to nie jest dla mnie ważna rzecz