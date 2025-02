Pabianice. Polska pizzeria najlepsza na świecie

Polska pizzeria okazała się najlepsza wśród ponad 11 tys. na świecie. Zielona Górka z Pabianic otrzymała tytuł najlepszej neapolitańskiej pizzerii przyznawane przez Stowarzyszenie Prawdziwej Neapolitańskiej Pizzy AVPN - wręczenie nagród odbyło się pod koniec stycznia podczas targów Sigep World w Rimini.

- To co wydarzyło się w tym tygodniu jest absolutnym spełnieniem wszelkich marzeń! Zaczynaliśmy w garażu na małych piecykach, a pierwszego dnia mieliśmy przygotowane może 8 kulek Pizzy czekających na Gości, czyli Was! - napisali na swoim profilu facebookowym pracownicy pizzerii.

Dwa lata robienia pizzy w garażu

Jak informuje PAP, jej właścicielem jest Jędrzej Lewandowski, który jest dopiero drugim w historii zwycięzcą prestiżowego plebiscytu w historii spoza Neapolu. Mężczyzna jest z zawodu architektem, ale w związku z tym, że robienie pizzy jest jego pasją, porzucił projektowanie i otworzył lokal razem z żoną. Zanim do tego doszło, przez dwa lata robił pizzę metodą prób i błędów w swoim garażu, gdzie nie było nawet okien.

- Sukces w rankingu dał nam rozpoznawalność, mamy gości z całej Polski i z zagranicy. Niedawno był u nas Amerykanin z Nowego Jorku. Mieszkał w Krakowie, ale dwa razy przyjechał do Pabianic pociągiem, żeby zjeść naszą pizzę. Dlatego czuję ogromną odpowiedzialność za to, co robimy - powiedział Lewandowski w rozmowie z PAP.

Poza powyższym wyróżnieniem pizzeria z Pabianic już trzy razy była w dorocznym rankingu Top 50 Pizza World. Kolejną edycję rankingu zaplanowano na połowę tego roku.

