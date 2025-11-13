"Polski Dubaj" powstaje koło Łodzi. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł!

W centrum Polski, niedaleko Łodzi, powstaje nowa inwestycja nazywana "Polskim Dubajem".

Projekt Promenady nad Nerem w Poddębicach, o wartości ponad 9 milionów złotych, ma połączyć główne atrakcje miasta.

Nowoczesny kompleks rekreacyjny z podświetlanymi fontannami i bulwarami ma stać się wizytówką regionu.

Koło Łodzi powstaje nowa inwestycja. Jej koszt to ponad 9 mln zł!

W Poddębicach, niewielkim mieście położonym około 40 kilometrów od Łodzi, trwa realizacja inwestycji, która wzbudza ogromne zainteresowanie w całej Polsce. Mowa o projekcie Promenady nad Nerem, nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, który internauci ochrzcili już mianem "Polskiego Dubaju". Wszystko za sprawą efektownego wyglądu inwestycji, podświetlanych fontann, przestronnych bulwarów i nowoczesnej architektury, które przywodzą na myśl luksusowe kurorty znane z Bliskiego Wschodu.

"Polski Dubaj" - nowe serce Poddębic

Promenada nad Nerem powstaje w centrum Poddębic i ma połączyć dwa główne obiekty turystyczne w mieście: Zoo Borysew oraz Termy Poddębice. Inwestycja obejmuje między innymi budowę nowoczesnych alejek spacerowych, pomostów, efektownego oświetlenia, strefy wypoczynkowej i punktów widokowych. Całość ma stworzyć nową, reprezentacyjną przestrzeń, która stanie się wizytówką miasta oraz miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Wartość projektu przekracza 9 milionów złotych, z czego znaczną część, bo 6 072 812,05 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Polski Dubaj" powstaje niedaleko Łodzi [ZDJĘCIA]

Promenada nad Nerem i rozwój infrastruktury turystycznej w Poddębicach pokazują, że nawet niewielkie miasta mogą stawiać na nowoczesne i atrakcyjne przestrzenie publiczne. Co ważne, inwestycja nie tylko podniesie komfort życia mieszkańców, ale także przyciągnie turystów i wypromuje region w całej Polsce.