Fujitsu Technology Solutions planuje grupowe zwolnienia w Polsce, obejmujące ponad 800 pracowników.

Redukcje dotkną prawdopodobnie biura w Łodzi i Katowicach, pomijając Warszawę, gdzie firma ma również swoją siedzibę.

Dowiedz się, dlaczego globalny dostawca usług IT zdecydował się na tak drastyczne cięcia.

Zwolnienia grupowe w Fujitsu Technology Solutions w Polsce

Na kilka miesięcy w czasie zostały rozłożone zwolnienia w Fujitsu Technology Solutions w Polsce. Jak informuje Bankier.pl, firma chce się rozstać z 834 osobami, co zgłosiła w lipcu w Wojewódzkim Urzędu Pracy w Warszawie. Fujitsu Technology Solutions ma w naszym kraju biura w:

Warszawie;

Łodzi;

i Katowicach;

ale według ustaleń portalu Tulodz.pl zwolnienia grupowe mają objąć tylko pracowników dwóch ostatnich miast.

Fujitsu Technology Solutions jest dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe i średnie firmy, a także klienci indywidualni. Firma oferuje: produkty, rozwiązania i usługi informatyczne, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną i udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników i wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group).

- Firma jest obecna na polskim rynku od 2001 roku. Posiada tu biura w trzech miastach - w Warszawie oraz w Łodzi i w Katowicach, gdzie znajdują się Global Delivery Center firmy, świadczące usługi w zakresie wsparcia IT dla klientów korporacyjnych, przede wszystkim z branży finansowo-bankowej i telekomunikacyjnej - informuje Bankier.pl.