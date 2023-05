Poparzone dziecko zabrane do szpitala! Dramat pod Radomskiem

Poparzone dziecko to ofiara zdarzenia, do którego doszło w środę, 31 maja, w Ładzicach pod Radomskiem. Poszkodowany padł prawdopodobnie ofiarą nieszczęśliwego wypadku, bo na miejsce zostały wezwane tylko pogotowie i straż pożarna. - Otrzymaliśmy zgłoszenie ok. godz. 13.30, ale nasze działania polegały tylko na zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - relacjonuje starszy kapitan Marek Jeziorski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Maszyna prawdopodobnie miała najpierw zabrać poparzone dziecko do placówki medycznej w innym województwie, ale ostatecznie zapadła decyzja, by przetransportować poszkodowanego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Nie wiadomo na razie, w jakich okolicznościach doszło do poparzenia i jaki jest stan dziecka.

