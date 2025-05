i Autor: KPP w Kutnie Cztery osoby, w tym 2-letnia dziewczynka, zostały ranne w wypadku w miejscowości Wroczyny pod Kutnem, do którego doszło w poniedziałek, 12 maja

Cztery osoby, w tym 2-letnia dziewczynka, zostały ranne w wypadku w miejscowości Wroczyny pod Kutnem, do którego doszło w poniedziałek, 12 maja. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący peugeotem 59-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 36-latkowi ze skody, doprowadzając do zderzenia. Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala, a 2-latka została zabrana do placówki w Łodzi.