W Łodzi, w okolicy dworca Łódź Kaliska, doszło do zderzenia tramwaju z autobusem.

W wyniku wypadku jedna pasażerka trafiła do szpitala, a służby ustalają przyczyny zdarzenia.

Sprawdź, jakie utrudnienia w ruchu występują w Łodzi i jak kursuje komunikacja zastępcza.

Łódź. Zderzenie tramwaju i autobusu miejskiego

Do wypadku doszło w sobotę, 27 września, około godziny 13.30 w pobliżu skrzyżowania alei: Włókniarzy i Mickiewicza w okolicy dworca Łódź Kaliska. Zderzyły się tramwaj linii nr 8 i autobus linii nr 80A. Na skutek zderzenia jedna z pasażerek tramwaju odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala; jak informuje policja, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, nadkom. Aneta Sobieraj, powiedziała PAP, że początkowo na dolegliwości uskarżał się również motorniczy tramwaju. Po opatrzeniu na miejscu przez służby medyczne okazało się jednak, że nie wymaga on hospitalizacji. Zarówno on, jaki i kierujący autobusem mężczyzna byli trzeźwi. Mundurowi prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracują jeszcze funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków.

W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu alei Włókniarzy i Mickiewicza występują znaczne utrudnienia w ruchu. Tramwaje są kierowane objazdem, co powoduje opóźnienia w kursowaniu linii. Linia 8 od przystanku Piotrkowska Centrum jeździ al. Kościuszki, następnie ul. Zachodnią, Limanowskiego i wraca na swoją trasę. Dla pasażerów z Łodzi uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, która ma na celu zminimalizowanie niedogodności związanych z objazdami. Służby miejskie starają się jak najszybciej przywrócić normalny ruch w miejscu wypadku, jednak jego wznowienie nastąpi dopiero po uzyskaniu zgody od odpowiednich służb.