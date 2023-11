Jej córeczka walczy o życie! 27-latka nawet jej nie zobaczy. To ona miała doprowadzić do tragedii

Śmiertelny wypadek na A1 pod Tuszynem. Nie żyje 42-latek

Policjanci z komendy Łodź-Wschód wyjaśniają pod nadzorem prokuratury okoliczności śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 20 listopada, na autostradzie A1, ok. godz. 6.30. Wszystko działo się na prostym odcinku trasy, na jej 331. kilometrze, między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doszło, gdy prowadzący osobówkę 42-letni obywatel Ukrainy z nieznanych, jak na razie, przyczyn wypadł z drogi, jadąc w kierunku Gdańska. Jego samochód kilkukrotnie dachował, a mężczyzna zginął na miejscu wypadku. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratury.