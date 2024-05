Łódź. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 14. Nie żyje kierowca mercedesa

Droga krajowa nr 14 w Łodzi na odcinku od ul. Nad Dobrzynką do ul. Pabianickiej jest całkowicie zablokowana, po tym jak doszło tam do śmiertelnego wypadku. Wszystko działo się we wtorek, 7 maja, ok. godz. 9.40. Jak informuje policja, kierowca mercedesa vito jechał lewym pasem od trasy S14 do drogi krajowej nr 14 w kierunku Łodzi. Z nieznanych przyczyn mężczyzna wjechał w tył samochodu ciężarowego, również marki Mercedes, który stał w tym czasie na tym samym pasie.

Mężczyzna w wieku ok. 35 lat został zakleszczony w całkowicie zniszczonym samochodzie, z którego wydobyli go strażacy. Na miejsce wypadku dotarła również załoga karetki, która reanimowała kierowcę mercedesa vito, ale bez skutku. Cały czas trwają tam czynności policji, które nadzoruje prokuratura.