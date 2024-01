Fala migrantów zaleje to polskie miasto. Ale wizja! Jasnowidz Jackowski właśnie to zobaczy

Wypadek na Hetmańskiej w Łodzi. Tramwaj zderzył się z audi

Trzy osoby ranne, z czego jedna ciężko - to bilans zderzenia tramwaju z osobowym audi na ul. Hetmańskiej w Łodzi. Do wypadku doszło w czwartek, 4 stycznia, ok. godz. 10.40, a tamtejsza policja poczyniła już pierwsze ustalenia odnośnie przyczyn zdarzenie. Z tych wstępnych wynika, że kierujący osobówką 34-latek jechał ul. Borowiecką, ale zignorował znak A-7, oznaczający ustąpienie pierwszeństwa. Mężczyzna wjechał na skrzyżowanie z ul. Hetmańską i zderzył się z tramwajem linii nr 9. Pomocy medycznej potrzebowały trzy osoby, ale pasażerka tramwaju w wieku ok. 80 lat nie wymagała hospitalizacji. Do szpitala trafiło natomiast dwóch mężczyzn podróżujących audi.

- Kierowca został zabrany na profilaktyczne badania, natomiast jego towarzysz odniósł ciężkie obrażenia ciała. Poszkodowany był zakleszczony w pojeździe, dlatego przy pomocy narzędzi hydraulicznych uwolnili go strażacy - relacjonuje bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jak dodaje młodsza aspirantka Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi, na ul. Hetmańskiej zablokowany jest jeden pas ruchu, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.