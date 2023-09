Śmierć trzyosobowej rodziny w pożarze auta na A1. Internauci obwiniają kierowcę BMW

Trwa ustalanie przyczyn wypadku i pożaru na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, co doprowadziło do śmierci trzyosobowej rodziny. Wszystko działo się w Sierosławie w sobotę, 16 września, przed godz. 20. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kia, którą jechały ofiary, uderzyła z nieznanych przyczyn w bariery energochłonne, po czym w samochodzie wybuchł pożar. W pojeździe spłonęli: kobieta, mężczyzna i dziecko. Z dostępnych w internecie nagrań wynika jednak, że w zdarzeniu brało również udział BMW, którym podróżowały co najmniej dwie osoby. Tę wersję potwierdzają pośrednio strażacy, jako że po dojeździe na miejsce zastali dwa samochody, oddalone od siebie o ok. 200 m. Jadące BMW osoby potrzebowały pomocy medycznej.

- Jedyny świadek zdarzenia potwierdza, że chwilę przed wypadkiem zwróciła jego uwagę ogromna prędkość kierowcy BMW, mimo że takich rzeczy normalnie się nie dostrzega, gdy ktoś jedzie po przeciwnej stronie. Widział błyskanie długimi światłami oraz włączony kierunkowskaz w Kii. Wg autora nagrania i pasażerów, Kia po uderzeniu zanurkowała i jakby stanęła pionowo. Wtedy doszło do eksplozji - informuje profil facebookowy Bandyci drogowi.

Prokuratura: Śledztwo w sprawie, a nie przeciwko

Wielu komentujących twierdzi po obejrzeniu nagrań, że to kierowca BMW jest winnym tragedii, ale tej hipotezy nie potwierdzają na razie śledczy. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, co w przypadku udowodnienia winy jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie dotyczące wypadku drogowego zaistniałego w dniu 16 września 2023 roku na autostradzie A1. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 177 § 2 kk. W zdarzeniu śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, których tożsamość została ustalona. Ponadto dwie inne osoby doznały obrażeń ciała, których stopień zostanie ustalony w toku śledztwa. Trwa ustalanie okoliczność w jakich doszło do wypadku. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w sprawie. Z uwagi na dobro postępowania, na obecnym etapie nie będą udzielane bardziej szczegółowe informacje co do dokonanych ustaleń faktycznych - informuje prok. Piotr Cegiełka.