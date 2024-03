Autostrada A2 zamknięta! Potężne utrudnienia dla kierowców. Na drodze stoją traktory

Rozpoznasz markę samochodu po jej logo? To trudniejsze niż się wydaje! [QUIZ]

Policja Łódzka wydała komunikat dotyczący protestu rolników, który ma miejsce w czwartek, 7 marca, ale potrwa jeszcze do piątku 8 marca włącznie. Jest on skierowany do kierowców, którzy będą w tym czasie podróżować trasą:

Węzeł Emilia w dniach 7-8 marca od godziny 10.00 do 24.00, zablokowany będzie wjazd i zjazd z autostrady. Między węzłami Emilia i Leonów na autostradzie będzie całkowity zakaz ruchu. Wjazd na autostradę w kierunku Warszawy możliwy będzie w miejscowości Leonów droga 702;

Między węzłami Emilia i Leonów na autostradzie będzie całkowity zakaz ruchu. Wjazd na autostradę w kierunku Warszawy możliwy będzie w miejscowości Leonów droga 702; Węzeł Leonów-Zgierz w dniach 7-8 marca od godziny 10.00 do 24.00, zablokowany będzie wjazd na A2 kierunek Poznań. Natomiast na tym węźle możliwy będzie wjazd na A2 kierunek Warszawa.

Natomiast na tym węźle możliwy będzie wjazd na A2 kierunek Warszawa. Wjazd na A2 w miejscowości Sosnowiec w dniu 7 marca w godzinach 9.00 – 15.00, zablokowany będzie wjazd i zjazd na A2, najbliższy wjazd na autostradę możliwy będzie w miejscowości Leonów z drogi 702 w kierunku Warszawa. Zalecany objazd w kierunku Poznania drogami krajowymi i wojewódzkimi.

