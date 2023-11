Przejechał kilkaset kilometrów, by zacząć nową pracę. Musieli go reanimować

i Autor: Shutterstock Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie jednej z firm transportowych pod Kutnem, gdzie trzeba było ratować życie 39-latka. Mieszkaniec powiatu opolskiego przyjechał tam, by rozpocząć nową pracę, zdj. ilustracyjne

Fatalny początek dla młodego mężczyzny

Przejechał kilkaset kilometrów, by zacząć nową pracę. 39-latek był reanimowany pierwszego dnia!

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie jednej z firm transportowych pod Kutnem, gdzie trzeba było ratować życie 39-latka. Mieszkaniec powiatu opolskiego przyjechał tam, by rozpocząć nową pracę, ale nie mógł do niej trafić. To wzbudziło podejrzenie innych osób, które wezwały policję. W czasie rozmowy z mundurowymi mężczyzna runął na ziemię, tracąc funkcje życiowe.